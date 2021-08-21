بالفيديو.. كورونا يطور نفسه إلى سلالات أشد فتكا

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في أقل من سنتين حصد وباء فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين وأربعمئة ألف شخص حول العالم وسجل أكثر من ثمانية وثلاثين مليون إصابة، ومازال يطور نفسه الى سلالات أشد فتكا ويسابق العلماء الذين يحاولون تطوير اللقحات وإيجاد دواء مضاد.

ورغم علميات التلقيح التي تجري على قدم وساق في كل انحاء المعمورة تصدر ماليزيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية دول العالم بعدد الوفيات بأكثر من ألف وثلاثمئة حالة وبعدها الولايات المتحدة بأكثر من ألف حالة ثم البرازيل والمكسيك وروسيا.

وفي الإصابات تأتي الولايات المتحدة اولا باكثر من مئة وخمسين ألف إصابة بعدها بريطانيا بأكثر من سبعة وثلاثين إصابة وبعدها الهند ومن ثم البرازيل.

الارقام الكبيرة للوفيات والإصابات لم تثني الكثير عن رفض إرتداء الكمامات وأخذ اللَقاح ففي فرنسا تظاهر الآلاف ضد سياسات التطعيم وللتنديد بنظام "التصريح الصحي" الجديد الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يرون أنه يقيد بشكل غير عادل حقوق غير الملقحين.

وفي استراليا أعتقلت السلطات المئات من الرافضين لإعلان السلطات عن تمديد تدابير العزل لغاية أيلول/سبتمبر على الأقل سعيا لوقف انتشار المتحورة دلتا.

وقال وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، براد هازارد : "لا وقت للأنانية، حان الوقت للتفكير في المجتمع ككل وفي عائلاتكم. إذا كنت تنشر الفيروس بالفعل، فقد تكون مسؤولاً عن موت الناس".

وتشهد البلدان العربية ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بالوباء بينما تواجه بعضها صعوبات كبيرة، تتعلق بالعلاج، وقلة الإمكانيات، من جهة، وعدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية، من جهة أخرى. ومازال العراق يتصدر الدول العربية بعدد الاصابات والوفيات ومن ثم المغرب والاردن والامارات وتونس التي تواجه أزمة صحية متزايدة.

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