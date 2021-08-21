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مراسلة العالم عن القناة 13 العبرية: إصابة جندي من حرس الحدود الاسرائيلي بجروح خطيرة جدا جراء إطلاق نار عند السياج الحدودي مع غزة اليوم

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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