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شاهد.. طيران الاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة في قطاع غزة

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت “وكالة فلسطين اليوم” أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخ موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى.

العالم - فلسطین

وأوضحت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع عرين التابع للمقاومة غرب مخيم النصيرات ب 3 صواريخ.

وأفادت المصادر أن المضادات الأرضية التابعة للمــــقاومــة أطلقت نيرانها صوب طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

وأصيب 41 فلسطينيا بينهم مصور صحفي، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت “فلسطين اليوم” بأن الطواقم الطبية نقلت إلى مستشفيات القطاع عددا من الفلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب الحدود الشرقية لغزة.

وذكر أن بين المصابين مصورا صحفيا يدعى عاصم شحادة، يعمل لصالح الوكالة الوطنية، حيث أصيب في الوجه، وتم نقله إلى المستشفى، فيما لم تُعرف طبيعة إصابته على الفور.

جدير ذكره أنه توافد مئات الفلسطينيين نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة ، للمشاركة في مهرجان الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى.

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شاهد.. طيران الاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة في قطاع غزة

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