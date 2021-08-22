الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: الاحتلال يحاول بقصفه غزة التغطية على فشله وخيبته

حماس: الاحتلال يحاول بقصفه غزة التغطية على فشله وخيبته
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

عقب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، فجر اليوم الأحد، على عدوان الاحتلال تجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرق غزة وعلى قصف طائرات الاحتلال الحربية لمواقع للمقاومة في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وأوضح برهوم، في تصريح صحفي، أن الاحتلال كعادته يحاول بقصفه على غزة التغطية على فشله وخيبته، أمام صمود وثبات جماهير شعبنا ومقاومته الباسلة.

وأشار برهوم إلى أن الاحتلال أساء تقدير الموقف وتجاهل رسالة شعبنا وفصائله المقاومة و بادر بإطلاق الرصاص الحي والمباشر عليهم وعلى الصحفيين والأطفال وأصاب العشرات منهم.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخ موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى.

واعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع عرين التابع للمقاومة غرب مخيم النصيرات ب 3 صواريخ.

وأفادت أن المضادات الأرضية التابعة للمــــقاومــة أطلقت نيرانها صوب طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. طيران الاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة في قطاع غزة

شاهد..مسؤول إماراتي يدعو الكيان الإسرائيلي لتحرير غزة من حماس

"الزيتونة": 479 مليون دولار خسائر غزة الاقتصادية جراء العدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مشاريع استثمارية جديدة بعشرات مليارات الليرات في سوريا

مدرب ليفربول بعد مواجهة بيرنلي: 'كل أحلامي تحققت'

الدفاع الروسية ترجّح انضمام سوريا إلى حلف عسكري دولي

صحيفة: ألمانيا شحنت الخمور من أفغانستان وتركت 'المتعاونين'

حماس: الاحتلال يحاول بقصفه غزة التغطية على فشله وخيبته

القبض على ارهابي حاول التسلل الى بغداد