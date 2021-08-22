حماس: الاحتلال يحاول بقصفه غزة التغطية على فشله وخيبته

العالم - فلسطين

وأوضح برهوم، في تصريح صحفي، أن الاحتلال كعادته يحاول بقصفه على غزة التغطية على فشله وخيبته، أمام صمود وثبات جماهير شعبنا ومقاومته الباسلة.

وأشار برهوم إلى أن الاحتلال أساء تقدير الموقف وتجاهل رسالة شعبنا وفصائله المقاومة و بادر بإطلاق الرصاص الحي والمباشر عليهم وعلى الصحفيين والأطفال وأصاب العشرات منهم.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخ موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى.

واعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع عرين التابع للمقاومة غرب مخيم النصيرات ب 3 صواريخ.

وأفادت أن المضادات الأرضية التابعة للمــــقاومــة أطلقت نيرانها صوب طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.