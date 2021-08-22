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مدرب ليفربول بعد مواجهة بيرنلي: 'كل أحلامي تحققت'

مدرب ليفربول بعد مواجهة بيرنلي: 'كل أحلامي تحققت'
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن كل أحلامه تحققت بعودة الجماهير إلى ملعب "أنفيلد"، الذي امتلأ يوم السبت بالمشجعين، لأول مرة منذ 17 شهرا، بعد غياب بسبب جائحة كورونا.

العالم - رياضة

وفاز فريق ليفربول على ضيفه بيرنلي (2-0) امس، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولعب ليفربول أمام جماهير غفيرة في ملعب "أنفيلد"، وذلك لأول مرة منذ آذار/ مارس 2020، حين خسر ليفربول أمام أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب بعد المباراة: "بالطبع كنا جميعا نتطلع لهذه الأجواء. خرج الجميع من الملعب سعداء اليوم. تحققت أحلامنا بهذه الأجواء الرائعة. كانت أفضل انطلاقة لمباراة تقام الساعة 12:30 ظهرا خاضها فريقي على الإطلاق. كانت لحظة رائعة حقا".

وأضاف: "سارت المباراة بشكل رائع أيضا، حيث تسبب لنا بيرنلي في مشاكل. لعبنا مباراة جيدة، وسجلنا هدفين، وكان بوسعنا تسجيل المزيد".

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مدرب ليفربول بعد مواجهة بيرنلي: 'كل أحلامي تحققت'

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