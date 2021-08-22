مدرب ليفربول بعد مواجهة بيرنلي: 'كل أحلامي تحققت'

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وفاز فريق ليفربول على ضيفه بيرنلي (2-0) امس، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولعب ليفربول أمام جماهير غفيرة في ملعب "أنفيلد"، وذلك لأول مرة منذ آذار/ مارس 2020، حين خسر ليفربول أمام أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب بعد المباراة: "بالطبع كنا جميعا نتطلع لهذه الأجواء. خرج الجميع من الملعب سعداء اليوم. تحققت أحلامنا بهذه الأجواء الرائعة. كانت أفضل انطلاقة لمباراة تقام الساعة 12:30 ظهرا خاضها فريقي على الإطلاق. كانت لحظة رائعة حقا".

وأضاف: "سارت المباراة بشكل رائع أيضا، حيث تسبب لنا بيرنلي في مشاكل. لعبنا مباراة جيدة، وسجلنا هدفين، وكان بوسعنا تسجيل المزيد".