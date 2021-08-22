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مشاريع استثمارية جديدة بعشرات مليارات الليرات في سوريا

مشاريع استثمارية جديدة بعشرات مليارات الليرات في سوريا
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

وافق المجلس الأعلى للاستثمار في سوريا على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية، ثلاثة منها لتوليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية.

العالم - سوريا

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن تلك المشاريع ستكون مشمولة بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، وأن قيمتها تقدر بعشرات مليارات الليرات.

وتتضمن المشاريع الجديدة 3 مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية، الأول باستطاعة 5 ميغاواط، والثاني باستطاعة من 50 إلى 100 ميغاواط، والثالث باستطاعة 10 ميغاواط، إضافة إلى مشروع لصناعة الأسمدة الزراعية والأسمدة العضوية، وآخر لصناعة منتجات صحية.

وكانت الحكومة السورية شجعت مؤخرا على التوجه نحو الطاقات البديلة، وسط واحدة من أسوأ الأزمات التي تعانيها البلاد في توافر المشتقات النفطية، بسبب عدة عوامل منها العقوبات المفروضة على البلاد.

وترك النقص الحاد في المشتقات النفطية آثاره على مختلف القطاعات، وتزايد تقنين التيار الكهربائي حتى وصل إلى نحو عشر ساعات يوميا من الانقطاع في بعض المناطق.

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