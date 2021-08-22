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شاهد.. الاماراتي طحنون، ولقاءه المفاجئ مع اردوغان

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

زار مستشار الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد الى انقرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الزيارة وكما قال الطرفان تغلق صفحة الخلافات بين البلدين.

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والملفت في الامر الموقف من الزيارة، لاسيما من السياسي الاماراتي عبد الخالق عبدالله المستشار السابق لحاكم امارة ابو ظبي محمد بن زايد حيث اصدر موقف مدح في ما اسماه اللقاء التاريخي بين طحنون بن زايد واردوغان، كما تهَكَّمَ على السعودية ومصر وقطر وموقفها بعد هذا اللقاء.

ردود افعال كثيرة جاءت من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي على كلام عبدالله، حيث كتب احمد عطوان حول هذا الموضوع: "دكتور عبد الخالق وأين ذهبت شروطك السبعة للمصالحة مع تركيا؟".

وعلق "محمد المعمر": "السؤال الاكثر الحاحاً هو متى سنرى الشيخ طحنون بن زايد في الدوحة؟ المصلحة هي الصخرة التي تتكسر عليها كل المبادئ".

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