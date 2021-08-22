شاهد: تضامن مواقع التواصل مع معلق جزائري هاجم التطبيع

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وجاء في تغريدة دراجي: "وزير الخارجية الإسرائيلي من المغرب يبدي قلقه تجاه التقارب الجزائري الإيراني، في وقت يعتبر فيه التقارب المغربي الإسرائيلي أمراً عادياً وطبيعياً، قلقكم سيزداد لا محالة لأننا سنقترب أكثر من كل من يُعاديكم، كما أن حدودنا الغربية لن تفتح، بعدما اقتربتم منها".

ولم يعجب كلام دراجي على ما يبدو زملاءَهُ المغاربة في قناة بي ان سبورت، والذين تقدموا بشكوى الى ادارة القناة، ورد مدير شبكة قناة بي ان محمد عمور وهو مغربي على دراجي وتهجم على الجزائر مدافعا عن سياسة بلاده في التطبيع وغيره.

اما على مواقع التواصل الاجتماعي المواجهة كانت حامية، خاصة بعد ما اسماها ناشطون جزائريون حملة تشويه طالت حفيظ دراجي،و اطلقوا ناشطون جزائريون وعرب حملة تضامن واسعة مع دراجي.

وكتب "احمد حفضي" حول هذا الموضوع: "كل التضامن مع ابن الجزائر الذي يتعرض لحملة قذرة من دوائر مغربية على خلفية مواقفه الثابتة تجاه وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها كخطوط حمراء، وتصديه بالكلمة لمناورات ودسائس المخزن المغربي وحليفه الكيان الصهيوني الرجل قام بمراجعات عندما انحرف قطار الحراك واختار".

وعلق "احمد داود": "أختلف كما يختلف الكثير من الجزائريين مع حفيظ دراجي لكن رغم ذلك أتضامن معه فيما يتعرض له من بعض زملائه في العمل وذبابهم من هجمة وقحة دنيئة تنم على سوء منبت أصحابها".