مظاهرة حاشدة في المهرة اليمنية رفضا لتواجد القوات السعودية

العالم - اليمن

ورفع المتظاهرون في المظاهرة الحاشدة العلم اليمني، ولافتات مناوئة للقوات السعودية والإماراتية والأجنبية، ورددوا شعارات ترفض الاحتلال السعودي للمحافظات اليمنية.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم من تواجد القوات السعودية والإماراتية، مؤكدين أنهم سيقفون في وجه كل من يحاول الاعتداء على الملاحة والتجارة الدولية في البحر العربي.

ودعا بيان صادر عن أهالي محافظة المهرة القوى الوطنية إلى الاصطفاف في ذات الخندق الواحد لإفشال مخطط الاحتلال وأدواته التي تحاول جلب الإرهابيين والمتشددين إلى المهرة الآمنة.

وجاء في البيان خلال المظاهرة الحاشدة، إن محافظة المهرة تمثل نموذجاً فريداً لتعايش المجتمعي القائم على روح التكافل والتعاون والإخاء دونما فرقة أو انقسام.

وجددوا مطالبتهم للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن و كل أحرار العالم بالضغط على الاحتلال السعودي بسحب قواته من جميع مناطق المحافظة.

وعبروا عن رفضهم لجميع التهم التي يحاول الاحتلال السعودي الإماراتي الترويج لها مستهدفا بذلك أبناء المحافظة.

وأدانوا في الوقت ذاته، بشدة، الأساليب التي يحاول الاحتلال السعودي من خلالها تشويه سمعه أبناء المهرة أمام المجتمع الدولي.

وجددوا موقفهم الثابت والراسخ في الحفاظ على المؤسسات والأجهزة الرسمية المدنية والعسكرية واعتبارها هي المخولة وفق الدستور والقوانين في إدارة شؤون المحافظة.

وكانت لجنة الحراك الشعبي السلمي بمحافظة المهرة (شرق اليمن) هاجمت النظام السعودي واصفة إياه بـ”الاحتلالي”، واتهمت قواته المتواجدة في المحافظة بتهريب المخدرات لتدمير الشباب اليمني فيها.

وقال المتحدث باسم اللجنة علي مبارك بن محامد، في تدوينة في صفحته بـ”فيسبوك”، “منذ قدوم قوات الاحتلال السعودي إلى المهرة، لم نر منها إلا تدمير مقوماتها الاقتصادية، من خلال سيطرتها على الموانئ والمطار والمنافذ؛ لعرقلة التنمية بالمحافظة”.

واتهم بن محامد، القوات السعودية المتواجدة في المحافظة منذ 2017، بـ”السماح بتهريب المخدرات والممنوعات بالأطنان لتدمير الشباب، الذين يعتبرون عماد المستقبل وحاضره”.

وتساءل: كيف دخلت المخدرات إلى محافظة المهرة؟ فالجميع يعرف من المسيطر على المنافذ والموانئ والمطار!.