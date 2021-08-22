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باتصال هاتفي ..

أردوغان يؤكد للكاظمي اهمية الارتقاء بالتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب

أردوغان يؤكد للكاظمي اهمية الارتقاء بالتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "ضرورة الارتقاء بالتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب".

العالم - العراق

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان لها، أن "أردوغان بحث مع الكاظمي هاتفيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية".

وأضافت أن "أردوغان أعرب عن رضاه عن المسار الإيجابي للعلاقات التركية ـ العراقية في المجالات التجارية والعسكرية والاستخباراتية، وشدد على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى أن أردوغان "أكد أن قوات بلاده وعلى غرار عملياتها السابقة شمالي العراق، لم تستهدف إلا أعضاء التنظيم الإرهابي وامتداداته ومواقعه في المنطقة خلال عمليتها الأخيرة".

وأضافت أن "أردوغان شدد على أن الموقع الذي استهدفته القوات التركية في المنطقة كان لإيواء الإرهابيين، وليس مستشفى أو مركزا صحيا كما زعم التنظيم الإرهابي، معتبرا أن التنظيم يلجأ إلى مثل هذه الأكاذيب كلما اشتدد الطوق عليه".

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