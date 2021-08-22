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رئيس مجلس وزراء العراق يتوجه إلى الكويت على رأس وفد حكومي

رئيس مجلس وزراء العراق يتوجه إلى الكويت على رأس وفد حكومي
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الكويت على رأس وفد حكومي رفيع.

العالم - العراق

وأكد الكاظمي قبيل مغادرته، أن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون، والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة.

وأوضح أن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار الكاظمي إلى أن العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول 2021، وقد هيأت جميع الإجراءات اللازمة؛ من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة؛ لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد.

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