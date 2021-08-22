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هجوم سيبراني يستهدف الخارجية الأمريكية.. وحديث عن 'خرق خطير'

هجوم سيبراني يستهدف الخارجية الأمريكية.. وحديث عن 'خرق خطير'
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الخارجية الأمريكية تعرضت لهجوم سيبراني مؤخرا، وأن قيادة الأمن السيبراني لوزارة الدفاع أبلغت بوقوع خرق خطير محتمل.

العالم - الأميركيتان

وأشارت مراسلة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية جاكي هاينريخ في سلسلة تغريدات، إلى أنه لم يتضح متى تم الكشف عن الاختراق، ولكن هناك اعتقاد بأنه وقع قبل نحو أسبوعين.

وأضافت أن مهمة الخارجية الأمريكية الخاصة بإجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان من مطار كابل لم تتأثر بالهجوم.

ولم تتضح على الفور أبعاد الاختراق، كما لا توجد تفاصيل عن أي تحقيق لمعرفة من يقف وراء الهجوم أو عن أي خطوات اتخذت للتعامل مع آثاره، أو ما إذا كان هناك أي خطر يهدد عمل الوزارة.

ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن "الوزارة تأخذ بجدية مسؤولياتها الخاصة بحماية معلوماتها وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان حمايتها ولأسباب أمنية لسنا حاليا في وضع يؤهلنا لبحث طبيعة أو مدى أي حوادث سيبرانية مزعومة".

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