جلسة ثالثة للبرلمان الايراني للبت في أهلية الوزراء المقترحين

العالم - ايران

وترأس محمد باقر قاليباف الجلسة العامة الثالثة لمجلس الشورى الإسلامي لدراسة أهلية الوزراء المقترحين من قبل السيد رئيسي.

وناقش نواب البرلمان أمس السبت أهلية الوزير المرشح لحقيبة التربية والتعليم "حسين باغ كلي " .

ومن المقرر ان يبت نواب مجلس الشورى الاسلامي اليوم في أهلية الوزراء القترحين لحقائب الاتصالات وتقنية المعلومات "عيسى زارع بور" والأمن "اسماعيل خطيب" والاقتصاد والشؤون المالية "احسان خاندوزي" والوزير المقترح لحقيبة الخارجية " حسين امير عبداللهيان" في جلستي الصباح والمساء.

وكان الرئيس رئيسي قد قدم تشكيلته الوزارية الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في رسالة رسمية يوم الاربعاء الماضي لتبدا امس السبت عملية البت في اهليتهم ومن ثم التصويت على الثقة لهم.

وسيتم خلال الاجتماع البت في برامج واهلية الوزراء المرشحين التالية اسماؤهم:

-التربية والتعليم: حسين باغ كلي

-الاقتصاد والمالية: احسان خاندوزي

-الامن: حجة الاسلام خطيب

-الخارجية: حسين امير عبداللهيان

-النفط: جواد اوجي

-الداخلية: احمد وحیدي

-الثقافة والارشاد الاسلامي: محمد مهدي اسماعیلي

-التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية: عزت الله ضرغامي

-الجهاد الزراعي: جواد ساداتي نجاد

-الرياضة والشباب: حمید سجادي

-الصناعة والمناجم والتجارة: رضا فاطمي امین

-العدل: امین حسین رحیمي

-الطاقة: علي اکبر محرابیان

-التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية: حجت عبدالملکي

-الطرق واعمار المدن: رستم قاسمي

-الصحة والعلاج والتعليم الطبي: بهرام عین‌اللهي

-الدفاع واسناد القوات المسلحة: العميد محمد رضا قرائی آشتیاني

-العلوم والابحاث والتكنولوجيا: محمد علي زلفي كل

-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: عیسی زارع‌ بور