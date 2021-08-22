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البرلمان الايراني يواصل مناقشة أهلية الوزراء الجدد

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

يواصل البرلمان الإيراني لليوم الثاني على التوالي مناقشة أهلية المرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم ان الجلسة الثانية للمناقشة العلنية لصلاحية الوزراء المقدمين من قبل الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي انطلقت صباح اليوم عند الساعة 8:04.

وبدأت هذه الجلسة بمناقشة المشروع المقدم من قبل الوزير المقترح لاستلام وزارة الاتصالات ومن بعد هذه المناقشة تم الانتقال الى مناقشة مشروع وزارة الامن.وتناولت الجلسة والتي حضرها السيد رئيسي ومساعده الاول السيد مخبر، تناولت آلية سير الجسلة.

ويناقش النواب مؤهلات الوزراء المرشحين، حيث يتحدث نائبان مؤيدان وآخران معارضان عن الوزير المقترح، ثم تمنح الفرصة للوزير المرشح لمدة ثلاثين دقيقة للدفاع عن نفسه أو الرد على الاعتراضات الموجهة له، وبعد انتهاء المناقشات، يصوت النواب يوم الثلاثاء المقبل على منح الثقة لكل عضو من أعضاء الحكومة الجديدة.

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