الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات كورونا عالميا تتخطى 211 مليون إصابة والولايات المتحدة في الصدارة

إصابات كورونا عالميا تتخطى 211 مليون إصابة والولايات المتحدة في الصدارة
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 211.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

العالم - منوعات

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 211.307.313 وإجمالي الوفيات 4.422.280.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بــ628276 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.667.889.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574209 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20.556.487.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433964، وإجمالي إصابات 32.393.286.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ252080، وإجمالي إصابات 3.197.108.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197752، وإجمالي إصابات 2.140.062.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 172257، وإجمالي إصابات 6.633.521.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131909، وإجمالي إصابات 6.549.643.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128728، وإجمالي إصابات 4.478.691.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 125342، وإجمالي إصابات 3.967.048.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات124121، وإجمالي إصابات4.886.897.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. كورونا يطور نفسه إلى سلالات أشد فتكا

الكشف عن إحصاءات انتشار فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون

امريكا.. مسؤولو الصحة يتحققون من علاقة لقاح "مودرنا" بمرض نادر في القلب

كيف تقوي مناعة طفلك لمواجهة متغيرات كورونا في7 خطوات؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن يرفع عدد القادمين اليه من فلسطين

إصابات كورونا عالميا تتخطى 211 مليون إصابة والولايات المتحدة في الصدارة

ايران تفرض فحص كورونا على المسافرين المطعمين

'غريس' يقتل 8 أشخاص في شرق المكسيك

قائد الحرس الثوري: نعمل بكل قوة لتحقيق اوامر قائد الثورة حول مكافحة كورونا

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 22 اغسطس 2021