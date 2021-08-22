الأردن يرفع عدد القادمين اليه من فلسطين

العالم - الأردن

وبحسب بيان صحفي اصدرته الوزارة، فأنه سيتم كذلك زيادة عدد الاشخاص ‏المسموح لهم بالدخول من الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن (السلطة الوطنية الفلسطينية) ‏ليصبح 1000 شخص بدلاً من 500 شخص عبر المنصة البرية.‏

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين والاشقاء الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة.

يشار إلى أنه تم السماح سابقا للأشخاص الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن وزارة الصحة الاردنية بالذهاب والعودة عبر جسر الملك حسين دون الحاجة إلى التسجيل على المنصة البرية.