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الأردن يرفع عدد القادمين اليه من فلسطين

الأردن يرفع عدد القادمين اليه من فلسطين
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الداخلية الأردنية، انه اعتباراً من اليوم الأحد، سيتم زيادة عدد الاشخاص المسموح لهم بالدخول يومياً من فلسطين إلى المملكة الأردنية عبر جسر ‏الملك حسين ليصبح 2000 شخص بدلاً من 1500، وذلك عبر المنصة البرية مع إحضار فحص البي سي آر (pcr) بشكل مسبق.

العالم - الأردن

وبحسب بيان صحفي اصدرته الوزارة، فأنه سيتم كذلك زيادة عدد الاشخاص ‏المسموح لهم بالدخول من الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن (السلطة الوطنية الفلسطينية) ‏ليصبح 1000 شخص بدلاً من 500 شخص عبر المنصة البرية.‏

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين والاشقاء الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة.

يشار إلى أنه تم السماح سابقا للأشخاص الحاصلين على شهادة المطعوم الصادرة عن وزارة الصحة الاردنية بالذهاب والعودة عبر جسر الملك حسين دون الحاجة إلى التسجيل على المنصة البرية.

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الأردن يرفع عدد القادمين اليه من فلسطين

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