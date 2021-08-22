وزير البحرية الأمريكية الجديد يعرب عن مخاوف رئيسة ماثلة أمام إسطوله

العالم - الاميركيتان

وقال في رسالة إلى عناصر القوات البحرية والموظفين المدنيين فيها، إن أكبر تهديد تمثله الصين، حيث "تهدف بكين إلى تقويض قوتنا العسكرية. ونحن لن نسمح بحدوث ذلك"، حسب بيانه.

وبمثابة التحدي الثاني، أشار الوزير إلى ضرورة ضمان التنوع الثقافي، مشددا على أن ممثلي كافة الأعراق والأديان والقوميات يجب التعامل معهم بقدر متساو من الاحترام.

والتحدي الثالث هو التغير المناخي، حسب وزير القوات البحرية، الذي دعا إلى ضرورة تقليص الأضرار التي تلحق بالطبيعة مع الحفاظ على فاعلية القوات البحرية في الوقت ذاته.

ودعا ديل تورو أفراد القوات البحرية أيضا للتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس يقلص القدرات القتالية.