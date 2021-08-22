درعا في مقدمة الملفات التي يبحثها ملك الأردن مع الرئيس الروسي غدا

العالم - الأردن

وتأتي زيارة الملك الأردني لموسكو تزامنا مع انتهاء المهلة التي قدمتها سوريا للجماعات الارهابية في درعا لتقديم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم والانضمام للمصالحة الوطنية.

غير أن الارهابيين رفضوا المبادرة وجهود التسوية التي بذلتها الحكومة السورية، الأمر الذي دفع الجيش السوري الى استقدام تعزيزات واستخدام الخيار العسكري لتطهير درعا من وجود الارهابيين.

محمد المومني، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، وصف اللقاء المرتقب بين ملك البلاد والرئيس بوتين، بأنه “مهم للغاية لما تشهده قضايا المنطقة والعالم من تطورات تستدعي تكاتف الجهود؛ للحيلولة دون تفاقمها”.

وأضاف المومني: “الأردن يسعى عبر دبلوماسيته إلى المشاركة الفاعلة في إنهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم”.

وزاد: “اللقاء المرتقب بين الملك وبوتين سيحسم الكثير من الأمور، خاصة على صعيد الأزمة السورية”.