ايران جاهزة للحصول على المزيد من لقاحات كورونا من مختلف المصادر

العالم - ايران

وجاء في بيان اصدره مندوب المنظمة: ان منظمة الصحة العالمية WHO ترصد اوضاع جائحة كورونا (كوفيد-19) في ايران عن كثب وان هذه المنظمة تؤكد مرة اخرى على التزامها بدعم ايران في مواجهة هذه الجائحة.

واشادت منظمة الصحة العالمية بالزيادة الاخيرة في التطعيم بلقاح كورونا في ايران بالاستفادة من اللقاحات الدولية والمنتجة محليا حيث تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى انه تم لغاية 20 اغسطس الجاري تطعيم 21 مليونا و 805 آلاف و 879 شخصا بالجرعتين الاولى والثانية بمختلف انواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

واضاف مندوب المنظمة في بيانه: ان هذا الامر يعني وفقا للاحصائيات المشار اليها انه تم تطعيم 19.3 بالمائة من اجمالي سكان ايران بالجرعة الاولى و 6.38 بالمائة بالجرعة الثانية الكاملة بما يؤشر الى التغيير اللافت في التطعيم العام فيها ولكن رغم ذلك فان الاجراء المذكور غير كاف لكسر سلسلة انتقال الفيروس.

وتابع: انه من جانب اخر ينبغي توضيح ان 8.5 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة عن طريق برنامج "كوفاكس" المشار اليها في البيان السابق ستصل الى ايران خلال الاشهر القادمة، علما بان حكومة الجمهورية الاسلامية على استعداد للحصول على المزيد من اللقاحات من مختلف المصادر.

واكدت المنظمة بان اللقاحات غير كافية لوحدها في الوقاية والسيطرة على جائحة "كوفيد-19" لذا يتوجب اتحاذ جميع الاجراءات الصحية والوقائية العامة من قبل الحكومة والمجتمع والافراد من اجل كسر سلسلة انتقال الفيروس في البلاد.