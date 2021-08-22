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ما يسمى بـ'حل الدولتين' لن يكون في عهد بينيت

وزيرة داخلية الكيان الاسرائيلي تقطع الشك باليقين

وزيرة داخلية الكيان الاسرائيلي تقطع الشك باليقين
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

رفضت وزيرة داخلية الكيان الاسرائيلي أييليت شاكيد ، صباح اليوم (الأحد) ، أي احتمال لتسوية سياسية تشمل إقامة دولة فلسطينية في ظل الحكومة الحالية.

العالم - فلسطين

وردا على تصريحات رئيس حزب يش عتيد ، يائير لابيد ، الذي قال في مقابلة سابقة إنه يدعم ما يسمى بـ"حل الدولتين" ولم يستبعد احتماله عندما يصبح رئيسا للوزراء. قالت شاكيد" لن تكون له حكومة وسيتم حلها ".

وردا على سؤال حول ما سيجيب عليه بينيت في لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في حال طرح الأمر ، أوضحت شاكيد: "سيجيب بأنه ضد حل الدولتين. ..موقفنا معروف ، لقد تقرر عدم تشكيل هذه الحكومة للتعامل مع هذه القضية.

وأضافت: "في حكومة نحن أعضاء فيها لن تقوم دولة فلسطينية. وهذا معروف للبيد وأعضاء اليسار. وكان واضحا أنهم في هذه الحكومة لا يتعاملون مع قضايا خلافية".

وكان وزير الخارجية لبيد قال إنه لا يوجد اتفاق في الحكومة الحالية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الرغم من أنه يدعم ما يسمى بـ"حل الدولتين"، فإن هذا لن يحدث في هذه الحكومة.

ولدى سؤاله عما إذا كان الوضع سيتغير عندما يصبح رئيسا للوزراء ، أجاب: "يمكن أن يكون".

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