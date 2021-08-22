ظريف يبحث ونظيره الياباني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

العالم - ايران

وكان وزير خارجية اليابان قد وصل الى طهران مساء السبت تلبية لدعوة من نظيره الايراني لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

وقالت السفارة اليابانية في طهران في بيان اصدرته يوم امس بان وزير الخارجية موتيغي توشيميتسو سيجري محادثات مع المسؤولين الايرانيين حول العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الاوسط والقضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن قبل فترة بان وزير خارجية اليابان سيبدا الاحد 22 اغسطس زيارة الى طهران تستغرق يومين.

واضاف: ان هذه الزيارة التي تاتي على اعتاب تشكيل الحكومة الثالثة عشرة تحظى باهمية بالغة وتاتي ردا على زيارة ظريف الى طوكيو قبل عامين.

ووصف خطيب زادة العلاقات بين البلدين ايران واليابان كقوتين في غرب وشرق اسيا بانها مهمة واضاف: ان العلاقات كانت ودية على الدوام بين البلدين على اساس المصالح المشتركة على مدى 90 عاما من العلاقات الدبلوماسية كما ان المشاورات جارية في الوقت الحاضر حول القضايا الثنائية ومتعددة الاطراف في اعلى المستويات.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان وزير خارجية اليابان سيجري خلال الزيارة محادثات مع نظيره الايراني فضلا عن عدد آخر من المسؤولين في البلاد.