تعرف على حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "الطقس ليوم الإثنين في المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأضاف البيان أن "الطقس في يوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس فيها صحواً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى أن "الطقس في يوم الخميس سيكون في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحواً حاراً جداً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".