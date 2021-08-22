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شاهد: من مسافة صفر.. غزة تلقن العالم دروساً في المقاومة

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

نفذ شاب فلسطيني عملية اطلاق نار بطولية من "نقطة صفر" استهدفت أحد قناصة الاحتلال مسددا له رصاصة مباشرة في الرأس وذلك خلال المسيرات التي انطلقت شرق غزة رفضا لاستمرار الحصار وإحياءاً للذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فيديو غرافيك

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