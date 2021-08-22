هل ستنجح طالبان في كسب التأييد الدولي؟

العالم - ما رأيكم

ويتوقع خبراء سياسيون ان تفشل طالبان في تغيير ذاتها والسكون عند ما تسميه طالبان الجديدة.

ويتوقع خبراء سياسيون ان تطرح طالبان وجهاً معتدلاً لأمد قصير من أجل كسب أكثر تعاطف دولي ولكنها بعد فترة ستعود الی افكارها المتشددة.

ويؤكد خبراء سياسيون ان طالبان تحتاج حالياً لتعاطف دولي لأن هناك الكثير من الاموال والارصدة الافغانية مهددة بالتجميد في بنوك الولايات المتحدة و ان البنك المركزی الافغاني يقول انه لايملك الا صفراً من العملة الصعبة.

ويستبعد سياسيون ان تتوفق طالبان في تشكيل حكومة في افغانستان، مؤكدين ان الحركات القتالية لديها تفسيراتها الخاصة من الدين وهذا سيجعل روح الانتقام حي لديها وهذا ما سيمنعها من لملمة جراح الشعب الافغاني وستبقی افغانستان ساحة للصراع لمدة طويلة.

ويری كتاب سياسيون ان ما حصل في افغانستان يثبت عدم تحقق أهداف الولايات المتحدة في هذا البلد وترجيح الانسحاب منه.

ويستبعد باحثون سياسيون ان تكون الولايات المتحدة تعول علی استخدام طالبان كشوكة في خاصرة ايران أو الصين.

ويشير كتاب سياسيون الی الاتصالات الاميركية من بايدن الی بلينكن واوستن مع الامير تميم في قطر مؤكدين ان هذه الاتصالات تثبت ان الاميركان كانوا بحاجة الی صديق يساعدهم في انهاء ملف افغانستان.

ويؤكد باحثون سياسيون ان الولايات المتحدة لم تستطع ان تبقی ممسكة بجميع مفاصل الاتفاق مع طالبان في الدوحة.

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