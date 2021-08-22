شاهد: موعد التصويت لمنح الثقة لوزراء حكومة رئيسي

العالم - إيران

وتحت قبة البرلمان تتواصل المناقشات حول اهلية المرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومة الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي.

19 مرشحا ضمن التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيسي الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمدباقر قاليباف في رسالة رسمية الاربعاء الماضي.

ويواصل النواب مناقشة مؤهلاتهم، حيث بدأوا بدراسة اهلية الوزير المرشح لحقيبة التربية والتعليم حسين باغ گلي.

هذا فيما يناقشون في جلستي اليوم الثاني المرشحين لوزارات الاتصالات وتقنية المعلوات حسين زارع پور، والامن اسماعيل خطيب، والاقتصاد والشؤون المالية احسان خاندوزي، والوزير المقترح لحقيبة الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

ووفقا للائحة الداخلية في البرلمان الايراني يتحدث نائبين مؤيدين ونائبين معارضين كل واحد منهم 10 دقائق عن الوزير المرشح، ثم تمنح الفرصة للوزير المرشح بمدة 30 دقيقة للدفاع عن نفسه أو الرد على الاعتراضات التي وجهت له.

هذه الجلسات سبقها وللمرة الاولى، بحسب رئيس البرلمان، عقد اللجان اللبرلمانية التخصصية اكثر من 270 اجتماعا مع المرشحين، اطلع خلالها اعضاء اللجان وبصورة مباشرة على برامج الوزراء وتبادلوا الآراء معهم، الامر الذي سيساعد على التوصل الى نتيجة نهائية خلال جلسة التصويت على منح الثقة لاعضاء الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

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