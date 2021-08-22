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حلف الأطلسي: 20 على الأقل لقوا حتفهم في الأيام السبعة الماضية في مطار كابول ومحيطه خلال عملية الإجلاء

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

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