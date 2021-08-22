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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز عن مسؤول من طالبان: الحركة تسعى إلى توضيح تام لخطة خروج القوات الأجنبية وإدارة الفوضى خارج مطار كابول مهمة معقدة
بوتين: الوضع في أفغانستان يؤثر على أمن روسيا تأثيرا مباشرا
حلف الأطلسي: 20 على الأقل لقوا حتفهم في الأيام السبعة الماضية في مطار كابول ومحيطه خلال عملية الإجلاء
مراسلة العالم عن القناة 13 العبرية: إصابة جندي من حرس الحدود الاسرائيلي بجروح خطيرة جدا جراء إطلاق نار عند السياج الحدودي مع غزة اليوم
منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: من المستحيل بالنسبة لواشنطن وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 آب
الرئيس عون في كلمة للشعب اللبناني: اجتماع بعبدا قرر دعم المحروقات والحكومة ستتشكل قريبًا
الرئيس عون في كلمة للشعب اللبناني: استخدمت كامل صلاحياتي الدستورية لمعالجة أزمة الوقود وسنواصل العمل لإيجاد حلول للأزمات
الرئيس عون في كلمة للشعب اللبناني: قرار حاكم مصرف لبنان بوقف دعم المحروقات فاقم الأزمة وطلبت من الحكومة إيجاد حل شامل لأزمة الوقود
دياب: التأكيد على التنسيق بين الوزارات والأجهزة القضائية والأمنية في لبنان للحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها
دياب: اجتماع بعبدا يتفق على أن تتولى القوى الأمنية مسؤولية متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها للبنان وحتى بيعها للمواطنين منعا للاحتكار
بوتين: الوضع في أفغانستان يؤثر على أمن روسيا تأثيرا مباشرا
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.