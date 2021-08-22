ايران.. تسجيل 36 ألف و419 إصابة و684 حالة وفاة جديدة بكورونا

العالم- ايران

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 932 ألفا و 472 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 684 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 102038 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 16.717.681 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 5.830.650 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 22.548.331 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 27 مليونا و 855 ألفا و 470 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.