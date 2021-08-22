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بالفيديو والصور.. الحكم بالإعدام شنقا بحق قاتل مدير بلدية كربلاء

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة جنايات كربلاء في العراق، اليوم الاحد، باعدام قاتل مدير بلدية كربلاء "عبير الخفاجي" شنقا حتى الموت.

العالم - العراق

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (حسين جواد عبد الأمير) عن جريمة قتله مدير بلدية كربلاء (عبير سليم)، بعد اكتمال كافة الاجراءات القانونية واعتراف المدان بالجريمة".

يذكر أن "المدان اقدم على قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من شهر اب الحالي عندما كان الاخير مكلف بواجب رسمي وهو ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة في محافظة كربلاء المقدسة".

فيما وجه الشيخ معز الدين عباس علوان الهر رئيس قبيلة خفاجة مالك في العراق عبر "السومرية نيوز"، شكره للقضاء، مطالبا رئيس الجمهورية بالمصادقة على حكم الإعدام.

وفي وقت سابق، باشرت محكمة جنايات كربلاء بمحاكمة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 12 آب الحالي، عن إحالة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي إلى المحاكمة، فيما حددت المحكمة اليوم الأحد الموافق الـ22 من الشهر الحالي موعداً لمحاكمته.

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بالفيديو والصور.. الحكم بالإعدام شنقا بحق قاتل مدير بلدية كربلاء

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