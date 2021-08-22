الفصائل الفلسطينية: غزة جزء من فلسطين ولن ينجح أحد في عزلها

العالم - فلسطين

وذكرت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة اليوم الأحد في مؤتمر عقدته بمنطقة ملكة على حدود قطاع غزة: "نرفض العدوان الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية والاحتلال هو المسؤول عما جرى أمس ونؤكد أنه لن يفت من عضدنا ولن يرهبنا عن إكمال طريقنا".

وأضافت: "ندعو أبناء شعبنا لمواصلة هبتهم الشعبية في غزة والضفة و توسيع نقاط الاشتباك مع الاحتلال، وستمضي فعاليتنا الشعبية وفق خطة ورؤية وندعو شعبنا للمشاركة وفق ما نعلنه من محددات".



وتابعت الفصائل: "نقول للعالم وللوسطاء أن غزة جزء من فلسطين ولن ينجح أحد في عزلها ولن نقبل باستمرار الحصار".