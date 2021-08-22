الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنًا لهذا السبب

العالم - الكويت

وبحسب الأسماء الواردة في كشف المسحوبة جنسياتهم، فإن معظمهم إناث حصلن على جنسيات دول أخرى كما أفادت صحيفة "القبس".

وتنص المادة الـ9 من المرسوم الأميري المذكور على أنه “إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى”.

وتنص المادة الـ10 على أن “المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها”.

وتنص المادة الـ11 على أن “يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا دخلت في جنسيته (الجديدة)، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة، بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية”.