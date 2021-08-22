لافروف: نرى تمسك طالبان بالعفو ووقف الأعمال القتالية

العالم - روسيا

وقال لافروف في أثناء لقاء الرئيس الروسي فلادييمر بوتين مع ممثلي حزب "روسيا الموحدة"، اليوم الأحد: "نرى حتى الآن أن التصريحات التي تدلي بها حركة طالبان بشأن وقف الأعمال القتالية والعفو عن كل المشاركين في المواجهة، وضرورية الحوار الوطني العام لتشكل هيئات السلطة الائتلافية الشاملة، تتمسك بها الحركة. وخاصة أقاموا يوم أمس اتصالات مع الرئيس السابق (حامد) كرزاي ورئيس (المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية) عبد الله عبد الله، وحتى في الشمال في بنجشير، حيث أعلن الزعماء الطاجيكيون هناك أنهم سيواصلون مكافحة طالبان، وصلت اليوم أول أنباء عن إقامة اتصالات معهم".

وأضاف لافروف: "إنه أمر مهم مبدئيا بالنسبة لنا، كما أشرت إليه، من وجهة نظر أمن حلفائنا في آسيا الوسطى".