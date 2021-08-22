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اللواء سلامي يؤکد ضرورة دعم الاسر ذات المدخولات الضعيفة

اللواء سلامي يؤکد ضرورة دعم الاسر ذات المدخولات الضعيفة
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ضرورة دعم الاسر ذات المدخولات الضعيفة خاصة في ظروف تفشي فيروس كورونا، معتبرا الوحدة والتضامن والسير على نهج الولاية ضمانة لتجاوز المشاكل.

العالم- ایران

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