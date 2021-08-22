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السعودية تعتمد لقاح موديرنا للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما

السعودية تعتمد لقاح موديرنا للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت السعودية، السماح للفئة العمرية (12-17 عاما)، تلقي لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

العالم - السعودية

جاء ذلك، في إعلان اليوم الأحد، للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة والاعتماد من الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكبر.

وجاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استناداً إلى البيانات التي قدمتها الشركة، وبيّنت أن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة.

وتضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية، وتبين من خلال مراجعتها أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامها في هذه الفئة العمرية.

ولقاح "موديرنا"، تم تسجيله في المملكة بتاريخ 9 يوليو/تموز الماضي، للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة أو أكبر.

وتأتي الموافقة على شمول فئة اليافعين من عمر 12 سنة وأكبر، كإحدى الخطوات المهمة في مكافحة الجائحة، حسب بيان الهيئة.

وتشترط وزارتا التعليم والصحة في السعودية، على جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، والعاملين في قطاع التعليم، تلقي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد بشكل كامل، وذلك "لعودة آمنة"، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، نهاية الشهر الجاري.

وتعتمد المملكة 4 لقاحات هي: "فايزر-بيونتيك"، و"أكسفورد-أسترازينيكا"، و"جونسون آند جونسون"، و"موديرنا".

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