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الجزائرية الفائزة في كأس العالم للحساب الذهني تحقق رقما قياسيا في العمليات الرياضية

الجزائرية الفائزة في كأس العالم للحساب الذهني تحقق رقما قياسيا في العمليات الرياضية
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت الطفلة رحاحلة سجود، البطلة العالمية في الحساب الذهني، اليوم الأحد، إنها أنهت خلال المسابقة 500 عملية رياضية خلال 3 دقائق.

العالم منوعات

ونقلت صحيفة النهار، اليوم الأحد، عن البطلة الجزائرية، رحاحلة سجود، أن التتويج بالبطولة العالمية لم يكن سهلا، خاصة في ظل مشاركة 30 دولة و1000 مشارك من أبطال العالم، مؤكدة أنها توقعت فوزها بالبطولة.

وأوضحت سجود أنه سبق وتوجَّت كبطلة عالمية في تركيا عام 2019 بمشاركة 19 دولة، كما كانت وصيفة البطل في تايوان في العام نفسه، أيضا واختيرت كأذكى مشاركة.

وأكدت رحاحلة سجود أن حفظها للقرآن الكريم في سن مبكرة بأحكامه وتفسيره ساعدها في النجاح. مقدمة الشكر لوالديها، مشيرة إلى أنه متفوقة في دراستها، ودائما ما تحصل على الدرجات النهائية، متمنية أن تصبح طبيبة.

وتوجت الجزائرية رحاحلة ريتاج سجود، البالغة من العمر 11 سنة بكأس العالم للحساب الذهني والرياضيات، التي احتضنتها تايوان.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية، على موقع "فيسبوك"، أمس السبت، أن البطلة العالمية، فازت عن جدارة واستحقاق، في المنافسة الدولية التي جرت في تايوان.

وأضافت أن المنافسة عرفت مشاركة 1000 متنافس من نوابغ مختلف بلدان العالم، من بينها اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأت وزارة الشباب والرياضة البطلة العالمية المتألقة، التي تنحدر من ولاية سطيف، وتمنت لها مزيدا من التألق والنجاح في المنافسات القادمة .

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الجزائرية الفائزة في كأس العالم للحساب الذهني تحقق رقما قياسيا في العمليات الرياضية