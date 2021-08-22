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الصحة العالمية تطالب بالعدالة في توزيع اللقاح وتنتقد تقديم جرعة ثالثة معززة

الصحة العالمية تطالب بالعدالة في توزيع اللقاح وتنتقد تقديم جرعة ثالثة معززة
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

انتقدت منظمة الصحة العالمية، توجه الدول الغنية وتخطيطها لتقديم جرعة ثالثة معززة، من لقاحات فيروس كورونا لمواطنيها، في الوقت الذي تعاني الدول الفقيرة، في توفير حتى جرعة واحدة لمواطنيها.

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ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات الأمريكية أن مواطنيها الذين حصلوا على جرعتين من لقاحات الفيروس، سيكون بإمكانهم قريبا تلقي جرعات معززة، لتنشيط عمل اللقاح.

ويصر خبراء المنظمة، على أنه لا يوجد دليل علمي، على أن الجرعات التعزيزية تقدم أي مناعة إضافية لمن يتلقاها.

وتشير المنظمة أيضا إلى أن تنفيذ هذه الفكرة، في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين البشر تلقي الجرعة الأولى من اللقاح يعتبر خطوة غير أخلاقية.

وفي مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف قال مدير الطواريء مايك رايان للصحفيين "نحن نقدم سترات نجاة إضافية للبعض، رغم أنهم يمتلكون سترات نجاة بالفعل، ونترك آخرين دون سترات نجاة على الإطلاق ليواجهوا الغرق".

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الصحة العالمية تطالب بالعدالة في توزيع اللقاح وتنتقد تقديم جرعة ثالثة معززة

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