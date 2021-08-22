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وقفة إحتجاجية أمام معبر بيت حانون تنديدا بالاعتقال الإداري بسجون الاحتلال

وقفة إحتجاجية أمام معبر بيت حانون تنديدا بالاعتقال الإداري بسجون الاحتلال
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

شارك العشرات من الفلسطينيين اليوم الأحد في وقفة احتجاجية أمام معبر بيت حانون رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومؤسسة مهجة القدس للأسرى، لافتات تطالب بإنهاء معاناة الأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

وقال الأسير المحرر خالد نصير، في كلمة خلال الوقفة، إن 9 أسرى يخوضون إضرابًا عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وأضاف نصير أن الاحتلال يواصل ممارسة سياسة الاعتقال الإداري بحق أسرانا في تجاوز للقوانين الدولية.

وأكد أن الأسرى المضربين عن الطعام رفضوا الانصياع لإجراءات الاحتلال وقرروا الدفاع عن حريتهم وكرامتهم بأمعائهم الخاوية.

وطالب نصير الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها وإنهاء الإجراءات التعسفية بحق الأسرى.

كما دعا الفلسطينيين إلى مواصلة الحراك الداعم للأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، منهم 550 معتقلا إداريًا بدون لائحة اتهام.

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