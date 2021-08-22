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طالبان تستعيد منطقة فقدت السيطرة عليها في بغلان

طالبان تستعيد منطقة فقدت السيطرة عليها في بغلان
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام بأن حركة طالبان استعادت السيطرة على إحدى المناطق التي انتزعتها المقاومة الشعبية من قبضتها مؤخرا في ولاية بغلان بشمال العاصمة الأفغانية كابول.

العالم - افغانستان

ونقلت وكالة "تاس" الروسية في ساعات متأخرة من أمس السبت عن مصدر في قوات المقاومة (المناوئة لطالبان) تأكيده أن طالبان استعادت السيطرة على منطقة اندراب، موضحا أن نحو ثلاثة آلاف من مسلحي الحركة مزودين بأسلحة ثقيلة سيطروا على المنطقة التي يقطنها نحو 47 ألف شخص، دون قتال.

ولفت المصدر إلى أن قائد قوات المقاومة في اندراب دعا مقاتليه إلى التعبئة وفعل كل ما بوسعهم من أجل طرد مسلحي "طالبان" مجددا من المنطقة اليوم.

وكانت اندراب بين ثلاثة مناطق أعلنت المقاومة مؤخرا عن استعادتها من "طالبان" في بغلان، وهي تقع على مقربة من ولاية بنجشير التي تعد آخر بؤرة للمقاومة في البلاد.

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