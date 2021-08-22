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"طالبان" تنفي مبايعة أحمد مسعود لها

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

نفت حركة طالبان على لسان متحدثها قاري يوسف الأنباء التي أشارت إلى مبايعة أحمد مسعود، نجل القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود، للحركة.

العالم - أفغانستان

وكان قيادي في نظام طالبان الأفغاني زعم أمس السبت، أن أحمد مسعود الذي قيل إنه أعلن التمرد على الحركة، قد "بايعها"، وسط أنباء متضاربة بشأن الأوضاع في منطقة"وادي بنجشير"، التي لا تزال خارج نطاق سيطرة حكام كابول الجدد.

وظهر القيادي في "طالبان"، خليل الرحمن حقاني، في مقطع فيديو، تم تصويره، كما يبدو، أثناء اجتماع لمسؤولين في الحركة، وتخلله وصول خبر "مبايعة" مسعود.

وأعلن حقاني الخبر أمام الحضور، لكن وسائل إعلام وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت نفي مسعود.

إلا أن المصادر أجمعت على وجود مفاوضات "إيجابية" بين الطرفين.

ومعلقا على الموضوع نفسه، قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم في تصريح مقتضب لـ"عربي21"، إن "حتى الآن هناك محاولات ومساعي جارية لحل هذه المشكلة"، واصفا المشكلة بـ"البسيطة".

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