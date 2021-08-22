الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نيجيريا.. مسلحون يفرجون عن 15 تلميذا محتجزا لديهم مقابل "فدية"

نيجيريا.. مسلحون يفرجون عن 15 تلميذا محتجزا لديهم مقابل
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أفرج مسلحون كانوا قد خطفوا أكثر من مئة تلميذ من مدرسة ثانوية في شمال غرب نيجيريا، عن 15 رهينة إضافيين بعدما تلقوا فدية مالية، وفق ما أعلن اليوم الأحد متحدث باسم العائلات.

العالم - افريقيا

وحسب موقع فرانس 24، قام عشرات المهاجمين في الخامس من يوليو باقتحام ثانوية "بيثل" المعمدانية الواقعة في ضواحي مدينة كادونا، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، وخطفوا 121 تلميذا من مهاجعهم.

وتندرج عملية الخطف هذه في سياق سلسلة عمليات مماثلة نفذتها عصابات مسلحة، لطالما بثت الرعب في شمال غرب نيجيريا ووسطها ومارست النهب وسرقة الماشية والخطف مقابل فدية.

ومنذ ديسمبر خُطف نحو ألف تلميذ إذ استهدفت عصابات المدارس والكليات بعمليات الخطف. وفي حين أفضت مفاوضات عن الإفراج عن غالبية المخطوفين، لا يزال العشرات محتجزين في مخيّمات مقامة داخل مناطق الغابات.

وصرّح القس جوزف هياب المتحدث باسم عائلات مخطوفي مدرسة بيثل أنه "تم الإفراج عن 15 تلميذا ليل أمس بعد دفع فدية مالية".

ورفض هياب الإفصاح عن المبلغ الذي تم دفعه علما بأن السلطات المحلية تشدد على معارضتها دفع أي فدية وتهدد بحبس أي شخص يقدم على تسديد مبلغ مالي مقابل الإفراج عن مخطوفين.

وقال هياب "لا يزال 65 تلميذا في قبضة الخاطفين نعمل على الإفراج عنهم".

روابط ذات صلة

اختطاف 60 شخصا شمال غربي نيجيريا

مسلحون يخطتفون أكثر من 120 طالبا بعد هجوم على مدرسة في نيجيريا

نيجيريا..إغلاق 13 مدرسة بعد هجوم مسلح واختطاف عدد من التلاميذ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاليباف : نتوقع من الحكومة اليابانية أن تتخذ اجراءات جادة لتحرير أصول إيران

ثروته 100مليار.. وارين بافيت يرفض أن يرثه أبناؤه لهذا السبب!

شاهد: طالبان تسعى لخروج القوات الاجنبية من افغانستان

بسبب أفغانستان.. دعوات جديدة لإقالة وزير خارجية بريطانيا

سريلانكا تتخذ اجراءات غريبة لحماية الفيلة

نيجيريا.. مسلحون يفرجون عن 15 تلميذا محتجزا لديهم مقابل "فدية"