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السيد نصر الله: عندما بدأت الأحداث في سوريا فكان الشهيد عباس من اوائل القادة الذين التحقوا بالجبهات وذهب الى أخطر الأماكن

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

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