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العدوان يسعى لضم أجزاء من المهرة إلى الأراضي السعودية + فيديو

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

صنعاء (العالم) 2021.08.22 – أكد منسق الجبهة الجنوبية اليمنية لمواجهة الغزو والاحتلال أحمد العليي أن العدوان يسعى لاقتطاع أجزاء من محافظة المهرة وضمها إلى الأراضي السعودية، مشددا على وجود قوات بريطانية تعمل في مركز محافظة المهرة.

العالم - اليمن

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "المشهد اليمني" لفت العليي إلى أن أبناء المهرة قاموا بمقاومة العدوان منذ أيامه الأولى.

ونوه أن العدوان يسعى لاقتطاع أجزاء من محافظة المهرة وضمها إلى الأراضي السعودية.

وشدد منسق الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال قائلا: لايمكن أن يقبل أبناء المهرة بتقسيم وطنهم وتمزيق النسيج الاجتماعي في محافظتهم.

وأضاف أحمد العليي: نؤكد وجود قوات بريطانية تعمل في مركز محافظة المهرة اليمينة لاسيما في المطار.

وأشار إلى أن النشاط الاستخباري والعسكري من قبل الإمارات يمضي على قدم وساق في جزيرة سقطرى اليمنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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