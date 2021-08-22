السيد نصر الله: أنفقوا عشرات مليارات الدولارات لتشويه المقاومة وفشلوا

العالم - لبنان

وفي بداية كلمته ، قام السيد حسن نصر الله بذكر الأوصاف الحسنة للشهيد القائد عباس الیتامی وقال ان الشهيد عباس كان من اوائل القادة الذين التحقوا بالجبهات وذهب الى أخطر الأماكن عندما بدأت الأحداث في سوريا.

وتابع سماحته: أن تأتي الطائرات الإسرائيلية وتخرق الأجواء اللبنانية ألا تستحق إدانة من "السياديين؟

- السفيرة الأميركية والسفراء المتعاقبون يديرون كل المعركة ضد المقاومة والقوى الوطنية الحقيقية والمعلومات والوثائق ووثائق ويكيليكس تقول ذلك وكيف يتدخل هؤلاء بالتفاصيل اللبنانية ويتدخلون بالانتخابات وبالتعيينات وكل شيء.

- من 2005 تحاول السفارة الأميركية إدارة المعركة وراهنوا في 2006 على سحق المقاومة وفشلوا وراهنوا في 2008 على الصدام بين المقاومة والجيش تحت عنوان نزع سلاح الإشارة وفشلوا، جاءت الحرب الكونية على سوريا وجاءت التفجير ات وفشلوا وكل شيء فشلوا وبالتمويل فشلوا عندما اعترفوا أنهم أنفقوا 500 مليون دولار لتشويه حزب الله

- الولايات المتحدة الأميركية والسفارة الأميركية تتحمل مسؤولية الحصار في لبنان وهي تتدخل في كل شيء من شركات المحروقات إلى شركات الأدوية وتتدخل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب وأيضاً تتدخل مع البلديات.

- الأميركيون والسعوديون عملوا خلال السنوات الماضية على إيجاد حرب أهلية لكنهم فشلوا وحاولوا جرنا إلى صدام وفشلوا فلجأوا إلى البديل وهو التفتيت وبدأوا بذلك منذ 19 تشرين في 2019.

يتبع ..