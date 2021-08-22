شاهد: طالبان تسعى لخروج القوات الاجنبية من افغانستان

العالم - أفغانستان

أفغانستان في عهد طالبان، مستقبل مجهول وملامح بلد ضبابية المعالم، تسعى الجماعة الآن إلى توضيح تام لخطة خروج القوات الأجنبية من البلاد. وقال مسؤول من طالبان طلب عدم الكشف عن هويته ان الجماعة تريد وضوحا تاما بشأن خطة خروج القوات الأجنبية، وأضاف أنه من المنتظر أن يلتقي قادة طالبان بحكام أقاليم سابقين ومسؤولين حكوميين في أكثر من عشرين من أقاليم أفغانستان 34، وذلك لضمان أمنهم والتماسا لتعاونهم لتشكيل حكومة شاملة واشار المسؤول من طالبان الى ان الجماعة لا تجبر أي مسؤول حكومي سابق على الانضمام لها أو إثبات ولائه؛ فلديهم الحق في مغادرة البلاد إذا أرادوا.

أميركا المتورط الاكبر في افتعال الأزمة والتخبط في إدارتها، تسعى إلى لملمة ما تبقى من ماء الوجه، فالهزيمة باتت تنهش صورة الولايات المتحدة، وقالت قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا افتراضيا مع زعماء مجموعة السبع الثلاثاء القادم لبحث الوضع في أفغانستان.

وكانت بريطانيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، قالت في وقت سابق إنها دعت لعقد اجتماع لدول المجموعة هذا الأسبوع لبحث القضية، وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المجتمع الدولي على إيجاد سبل لمنع تصعيدها.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا ستضطر للجوء إلى روسيا والصين لممارسة ما وصفه تأثيرا معتدلا على طالبان على الرغم من عدم الثقة بين بريطانيا وهاتين الحكومتين.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أفغانستان يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع الأمني في روسيا، وانتقد بوتين فكرة قيام بعض الدول الغربية بإرسال لاجئين من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى المجاورة لحين النظر في تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

واستغل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كبوة خلفه بايدن ليشن هجوما على طريقه تعامله مع خروجِ القواتِ الأميركية من أفغانستان، معتبرا اياه أكبرَ مهانةٍ تعرضتْ لها الولاياتُ المتحدة في تاريخِها.

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