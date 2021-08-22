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واشنطن تهدد طالبان في حال منع الأمريكان من مغادرة افغانستان

واشنطن تهدد طالبان في حال منع الأمريكان من مغادرة افغانستان
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، حركة "طالبان"برد سريع قوي في حال منعها مواطني الولايات المتحدة من مغادرة أفغانستان.

العالم - الاميركيتان

وقال ساليفان، في حديث لقناة "NBC News" نشر اليوم الأحد: "أكدنا لهم بوضوح أننا سنرد بشكل سريع وقوي في حال منعهم مواطنينا من مغادرة البلاد، أو محاولتهم تقويض عمليات إجلائنا، أو التدخل فيها".

كما أشار ساليفان إلى أن القيادة العسكرية للولايات المتحدة لا تعتقد حاليا أنها بحاجة إلى زيادة القوات الأمريكية على الأرض في افغانستان، وخاصة في مطار كابل، لكن الرئيس، جو بايدن، يتأكد من هذه المسألة كل يوم.

وتقترب الولايات المتحدة من انتهاء عملية إحتلال قواتها في أفغانستان التي غزتها قبل 20 عاما بذريعة مكافحة تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، تزامنا مع تنفيذ إدارة بايدن رحلات جوية من مطار كابل لإجلاء الرعايا الأمريكان والأوروبيين، والأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وحلفائها خلال السنوات الماضية.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي، الانتقادات لطريقة معالجته للانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي شابته الفوضى.

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واشنطن تهدد طالبان في حال منع الأمريكان من مغادرة افغانستان