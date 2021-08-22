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السيد نصر الله: اذا أتى الوقت أنه ليس هناك شركات تريد الحفر لاستخراج النفط والغاز فنحن جاهزون للاستعانة بشركة ايرانية لديها خبرة كبيرة

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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