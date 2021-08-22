ارتفاع أعداد ضحايا زلزال هايتى إلى أكثر من 2207 قتيل

العالم - الأميركيتان

وأفادت الوكالة - في منشور على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - بأن 12 ألف و268 شخصاً أصيبوا جراء الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي، وأسفر عن تدمير ما يقرب من 53 ألف منزل.

يذكر أن منظمة "سماريتان بيرس" الخيرية، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، افتتحت أمس السبت مستشفى ميدانيا للضحايا والمتضررين من الزلزال، إلا أن السلطات المحلية تعاني من الوضع الأمني الخاص بنقاط توزيع الوحدات الصحية التابعة للمستشفى، حيث تقوم عصابات بخطف حافلات محملة بالمساعدات، فضلا عن تدافع الأشخاص للوصول إلى الأغذية.