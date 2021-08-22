رئيسي: لا مشكلة لدينا مع مبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النووي

العالم - إيران

لطالما التزمت ايران بتعهداتها المنصوصة عليها في الاتفاق النووي، بينما امتنع الاميركيون عن تنفيذ التزاماتهم وانسحبوا بنحو احادي من هذا الاتفاق الدولي وعمدوا الى توسيع دائرة الحظر ضد ايران كما سايرهم الاوروبيون في هذا.

هذا ما اشار اليه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية الياباني الزائر توشيميتسو موتيغي والوفد المرافق له، كما أكد الرئيس الايراني على أن ايران ليس لديها مشكلة مع مبدأ التفاوض.

الرئيس الايراني حث اليابان على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك اليابانية، واعتبر أي تأخير غير مبرر.

موتيغي أكد من جهته ان طوكيو لطالما دعمت الاتفاق النووي باعتباره اتفاقا دوليا، ويخدم مصلحة الجميع، وقال: انه وبغية احياء الاتفاق ينبغي على الولايات المتحدة التخلي عن مطالبها الاضافية.

رئيس مجلس الشورى السلامي محمد باقر قاليباف شدد خلال لقائه وزير الخارجية الياباني على ان تتخذ طوكيو إجراءات جادة لتحرير الأصول الإيرانية المجمدة لديها.

وخلال اللقاء شكر قاليباف الحكومة اليابانية على دعمها في مكافحة وباء كورونا من خلال تزويد ايران بالقاحات المضادة للفيروس.

أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني قال خلال لقاءه الوزير الياباني إن صون الأمن في الممرات المائية الدولية من الاستراتيجيات الرئيسية لايران مؤكدا ان تواجد القوات الاجنبية في الخليج الفارسي يزعزع الاستقرار والامن المستديم في المنطقة.

وبحثَ وزيرُ الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيرِه الياباني توشيميتسو موتيغي العلاقاتِ الثنائية، وتطوراتِ الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقالَ ظريف إنّ المناقشات مع الوزير الياباني تناولتْ سبلَ إحياءِ الاتفاقِ النووي، والظروفَ الكارثية التي أوجدتْها الولاياتُ المتحدة في أفغانستان.

وجرت خلال زيارة الوزير الياباني مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي اليابان وإيران بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في الشؤون الجمركية في مقر وزارة الخارجية الايرانية.