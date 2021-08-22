وزير الدفاع الأمريكي يعترف بالفشل الذريع في أفغانستان

العالم - الاميركيتان

وأوضح "أوستن" :"أن انهيار الحكومة الأفغانية السريع شكل مفاجأة للجميع، والبنتاغون يبحث عن سبل إبداعية، لإجلاء الناس من البلاد في هذه الظروف المعقدة".

واعترف بتضارب التقييمات الأولية للاستخبارات الأمريكية بشأن الفترة التي ستتمكن خلالها الحكومة الأفغانية من الصمود أمام "طالبان" بعد انسحاب (إحتلال) قوات أمريكا من البلاد.

وأشار إلى أن هذه التقييمات كانت تتراوح بين عام أو اثنين وبين عدة أشهر.

ولفت إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هي التي أبرمت مع "طالبان" اتفاقاً يقضي بسحب قوات الولايات المتحدة بالكامل بحلول أول مايو الماضي.

وقال "أوستن": "واجهنا وضعاً لم تكن فيه خيارات جيدة، وكل الخيارات كانت صعبة، وكما هو معروف تبنى بايدن قرار ترامب بناء على تحاليل مفصلة".