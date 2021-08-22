الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-08-2021

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-08-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-08-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالصور..محمية طبيعية تقدم تجربة مرعبة لزوارها في جنوب أفريقيا

الإمارات .. سجل طويل من فضائح غسيل الأموال

لليوم الثاني.. أمن السلطة يمنع تظاهرة ويعتقل نشطاء في رام الله

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-08-2021

وزير الدفاع الأمريكي يعترف بالفشل الذريع في أفغانستان

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-08-2021